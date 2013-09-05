Доработка сайта на 1С-Битрикс

Нужен программист в команду на постоянную основу. Оплата по результатам, чем больше работаете - тем больше получаете. Требования: - PHP - MySql - HTML/CSS - JQuery/Ajax - быть на связи минимум 8 часов в день!!! (Для Киева - можно ...
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1С-Битрикс. Нужно установить дополнение из маркетплэйс, при этом срок лицензии истек, надо как-то это обойти.
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