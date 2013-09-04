Программисты

$5000
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок335 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

I. Объявляется набор на вакантные должности:

- программисты;

II. Проектная задача:

- разработка новых и развитие существующих проектов;

III. Требования:

- портфолио и опыт работы в аналогичные проекты или компании;

IV. Преимущества:

- высокая оплата от 2000 USD осуществляется еженедельно и влияют факторы как профессионализм, харизматические данные, опыт;

- бесплатные консультации и постоянные инструкции;

10 лет назад
eyeland
Лаур 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов(-1)
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