Разработка сайта визитки

$1000
Веб-программированиеЗакрыт32 заявки378 просмотров
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образец: www.tgs.ru

Необходимо разботать сайт используя имеющийся контент и фирменный стиль

Есть 3 новых объекта не добавленных в презентацию

3 ревизии перед сдачей проекта, 1 после разработки, 2 после получения замечаний и финальная перед передачей заказчику

Админка на ваше усмотрение

10 лет назад
AnchorGroup
Илья 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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