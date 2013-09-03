В скрипте Яницкого настроить крон

У меня установлен скрипт Яницкого Александра. Все работает, письма отсылаются. Только с кроном какие-то проблемы похоже. Потому что на следующий день уже отправка не осуществляется. Только в первый день идет.

Нужно настроить крон, чтобы во второй день тоже отправлялись письма. Писать тем, у кого есть опят настройки крона. Настраиваете, на следующий день все работает, оплачиваю.