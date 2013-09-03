В скрипте Яницкого настроить крон

Необходимо создать сайт по функционалу точно такой же, как postcardwithlove.ru Дизайн делать не нужно (предоставим). Требуется также верстка сайта (структура будет примерно такой же). Также напишите на какой CMS будете разрабатывать, сроки создания и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня установлен скрипт Яницкого Александра. Все работает, письма отсылаются. Только с кроном какие-то проблемы похоже. Потому что на следующий день уже отправка не осуществляется. Только в первый день идет.
Нужно настроить крон, чтобы во второй день тоже отправлялись письма. Писать тем, у кого есть опят настройки крона. Настраиваете, на следующий день все работает, оплачиваю.
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