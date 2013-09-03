Создание сайта

Необходимо создать сайт по функционалу точно такой же, как postcardwithlove.ru

Дизайн делать не нужно (предоставим). Требуется также верстка сайта (структура будет примерно такой же).

Также напишите на какой CMS будете разрабатывать, сроки создания и стоимость.