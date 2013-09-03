Веб интерфейс/сайт для растягивания изображения

Не могу войти в админ панель блога,выдаёт следующию ошибку: Access denied. http://networkstart.de/wp-admin Сам блог работает. Кто сможет исправить,пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка веб сайта, позволяющий пользователю выбирать из числа представленных изображений (векторные) одно изображение, у которого в последующем он будет методом растягивания изменять размеры.
Размер изображения должен изменяться с сохранением пропорций, а не так чтобы за какую сторону потянул, только та и менялась. Говоря иначе, задача из тех, когда мы в корреле или фотошопе выделяем объект и с зажатой клавишей shift делаем растяжения и его пропорции сохраняются.
Администратор сайта выкладывает на сайт нужное изображение/изображения, а пользователи сайта из числа представленных изображений выбирают нужное им и начинают подгонять размер тянув за любую из сторон. При этом они вместе с этим видят каков этот размер в см. или мм.
Приложение требуется для рекламного агентства, чтобы на деле дать понимание клиентам «чайникам» как будет меняться их изображение при его увеличении или уменьшении.
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