Веб интерфейс/сайт для растягивания изображения

Требуется разработка веб сайта, позволяющий пользователю выбирать из числа представленных изображений (векторные) одно изображение, у которого в последующем он будет методом растягивания изменять размеры.

Размер изображения должен изменяться с сохранением пропорций, а не так чтобы за какую сторону потянул, только та и менялась. Говоря иначе, задача из тех, когда мы в корреле или фотошопе выделяем объект и с зажатой клавишей shift делаем растяжения и его пропорции сохраняются.

Администратор сайта выкладывает на сайт нужное изображение/изображения, а пользователи сайта из числа представленных изображений выбирают нужное им и начинают подгонять размер тянув за любую из сторон. При этом они вместе с этим видят каков этот размер в см. или мм.

Приложение требуется для рекламного агентства, чтобы на деле дать понимание клиентам «чайникам» как будет меняться их изображение при его увеличении или уменьшении.