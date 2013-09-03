Flash меню

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка81 просмотр
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Необходимо доработать имеющееся флеш-меню 3д формы:

- изменить поведение при прокрутке;

- убрать зазоры;

- протестировать;

В ответах указывайте приблизительные сроки и цену.

10 лет назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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