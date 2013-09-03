Скрипт на php для облегчения постинга

Требуется создание коротенького скрипта на php.

Смысл каждый день выставлять товары на одну и ту же доску обьявлений.

Curl не нужен и прочие сложности.

Нужно сделать для одного заполнения. Остальное я сам сделаю.

Глвное чтоб по нажатию кнопки обьявление было поставлено.

Оплатить смогу вебмани или яндекс деньги.

Пишите в ICQ, тут на сайте, или в личку.