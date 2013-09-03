Администратор сайтов удаленно

Создать flash калькулятор\форму заказа с приятным дизайном (своего нет). 1) Подгружаем товары \ текстуры (фото) с сайта (xml , csv) 2) Заполняем форму (по смыслу что то вроде таблицы фиксированной ширины) 3) Загружаем результаты работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим человек для наполнения сайтов и их администрирования удаленно
Основные обязанности:
1. Ввод на сайт массива информации или фотографий предоставленных заказчиком
2. Небольшие правки в коде(хтмл, цсс)
3. Правки в цмс
Сайты:
bestwood.ua - joomla 1.5
sivets.ua - shopscript
woodkit.ua - prestoshop
my-baby.ua - shopscript
Желательно с предложением в зависимости от количества контента. Примерно как здесь
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