Поправить работу плагина на WordPress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки127 просмотров
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WordPress
10 лет назад
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
burdianov
Иван 
41 годМолдова
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Иван очень ответственно подошел к работе, выполнив все в наилучшем виде! Был всегда на связи, работу выполнил в срок. Очень доволен сотрудничеством!
Заказчик на 11 баллов, знает что хочет, не травит с постоянными правками в работе, оплата в срок без проблем. Буду рад дальнейшего сотрудничество.
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