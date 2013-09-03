Разработка небольшого веб-сервиса на Bootstrap

На PHP с использованием для фронтенда фреймворк Bootstrap (шаблон предоставляется) необходимо разработать небольшой веб-сервис, в который зарегистрированные пользователи смогут загружать свои твиттер-аккаунты, а система будет по мере добавления аккаунтов их разблокировать. Все механизмы авторизации, разблокирования и т.п. технических моментов будут переданы исполнителю. Общий алгоритм работы системы в виде блок-схемы вместе с подробным ТЗ так же будет направлен исполнителю подходящему под требования.

Исполнитель должен быть из России, иметь опыт работы с Bootstrap и хорошо знать PHP.