Jquery карусель под DLE

Веб-программированиеЗавершен6 заявок134 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется карусель для изображений под DLE 10. Можно и паблик, главное чтобы работало как часы.

Основные требования:

- Работа слайдера без правки движка

- Отсутствие

    • - При нажатии на маленькое изображение открывается увеличенная копия (как в стандарте)

    - Работа с изображениями разной ширины

    Приблизительно-желаемый вид на скриншоте.

    От вас жду время выполнения и стоимость работ.

    jQuery
    10 лет назад
    QIWI24
    46 летГрузия
    13 лет в сервисе
    Был
    3 месяца назад
    Выбранный исполнитель
    dleline
    37 летМолдова
    10 лет в сервисе
    Был
    9 лет назад
    10 лет назад
    $1
    1 день
    Рекомендую. Быстро понял задачу, без лишних вопросов, а главное результат именно тот, который и требовался. До Александра бралось 2 человека, но так и не выполнили требуемое.. Спасибо!
    Хороший заказчик! Рекомендую!
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