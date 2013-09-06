Jquery карусель под DLE

Необходимо разработать web-интерфейс. Предварительное описание проекта во вложениях. Реализация с использованием MySql (Сервер есть). От Вас - сроки, цена, технологии на которых будет реализация и обоснование их выбора. Возможно рассмотрение варианта реализации проекта на основе CMS. При успешной реализации ...
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Здравствуйте.
Требуется карусель для изображений под DLE 10. Можно и паблик, главное чтобы работало как часы.
Основные требования:
- Работа слайдера без правки движка
- Отсутствие
- При нажатии на маленькое изображение открывается увеличенная копия (как в стандарте)
- Работа с изображениями разной ширины
Приблизительно-желаемый вид на скриншоте.
От вас жду время выполнения и стоимость работ.
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