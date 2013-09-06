Jquery карусель под DLE

Здравствуйте.

Требуется карусель для изображений под DLE 10. Можно и паблик, главное чтобы работало как часы.

Основные требования:

- Работа слайдера без правки движка

- Отсутствие

- При нажатии на маленькое изображение открывается увеличенная копия (как в стандарте)

- Работа с изображениями разной ширины

Приблизительно-желаемый вид на скриншоте.

От вас жду время выполнения и стоимость работ.