Сделать скрипт вывода структуры с рекурсией

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Есть таблица базы данных, где каждая запись со своим ID относится к верхней записи по полю id_parent.

Нужно сделать скрипт, который выводит массив

array(

ID => array("id" => ID, "title" => TITLE);

);

Заглавными - значения. Массив должен строиться относительно id_parent = 0 и при этом в функции название TITLE должно наследоваться до достижения конца связей.

Например такой вид должен получится:

Европа => Россия => Московская область => Подольск

Но также в массив должны попасть и все предыдущие записи, т.е. правильные записи в массиве будут

Европа

Европа => Россия

Европа => Россия => Московская область

Европа => Россия => Московская область => Подольск

А сам массив будет выглядеть так:

array(

1 => array("id" => 1, "title" => "Европа"),

2 => array("id" => 1, "title" => "Европа => Россия"),

3 => array("id" => 1, "title" => "Европа => Россия => Московская область"),

4 => array("id" => 1, "title" => "Европа => Россия => Московская область => Подольск"),

)

Функция должна получать номер ID с которого все данные сбрасываются.

function build_tree($skip=0){}

К примеру, если в нее передать 3, то в этом примере массив не должен записать саму запись 3 и ссылающуюся на нее запись 4 и получится такой массив

array(

1 => array("id" => 1, "title" => "Европа"),

2 => array("id" => 1, "title" => "Европа => Россия")

)

Пример таблицы с данными прикладываю

Сколько будет стоить такой скрипт?

10 лет назад
vlad77
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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