Доработка сайта на php.

В финале проект предполагает базу фотографий с открытым апи и сайт с выводом по поиску, интерфейсом подгрузки новых фотографий пользователями, лайтбоксом для сбора фотогалерей, конкурсами. Первоначальная версия на самописном движке, но мы готовы обсуждать вариант полной переделки его в дальнейшем (после доведения сайта до состояния бета-версии и презентации ее клиенту).

Проект предполагает полную загрузку и оперативную реакцию на наши вопросы (то есть нужно быть онлайн в рабочее время)

Подробная информация (ТЗ на доработки, адреса сайта/админки и проч.) - по запросу.