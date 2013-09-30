Адаптивный заголовок страницы

Сайт wedgifts.ru

Сделан на weebly.com

Пользователи приходят в том числе по контекстной рекламе в Яндексе и Гугле

Необходимо, чтобы на сайте пользователям показывался разный заголовок в зависимости от того, по какому ключевому запросу по контекстной рекламе они пришли. Заголовок должен соответствовать этому запросу.

Сейчас заголовок "Красивые свадебные магнитики" - вот он и должен быть адаптивным