Адаптивный заголовок страницы

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки680 просмотров
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Сайт wedgifts.ru

Сделан на weebly.com

Пользователи приходят в том числе по контекстной рекламе в Яндексе и Гугле

Необходимо, чтобы на сайте пользователям показывался разный заголовок в зависимости от того, по какому ключевому запросу по контекстной рекламе они пришли. Заголовок должен соответствовать этому запросу.

Сейчас заголовок "Красивые свадебные магнитики" - вот он и должен быть адаптивным

10 лет назад
7phoen7
Никита 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
$1
1 день
Исполнитель порадовал как результатом работы, так и стилем обмена информацией в процессе работы - всегда все четко и по пунктам, что очень важно во взаимодействии "заказчик-исполнитель". Чувствуется пунктуальность. Соотношение стоимость-результат очень адекватное. Смело всем рекомендую Анатолия.
Приятно работать. Заказчик точно сформулировал ТЗ. Оплата последовала немедленно после сдачи работы. В общем, рекомендую Никиту как хорошего заказчика. 10баллов.
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