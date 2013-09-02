Парсер товара и скрипт размещения

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок128 просмотров
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1. Нужно спарсить товар с сайта swissvip.ru на nakupila.ru ( движок webasyst )

должно спарситься описание, фото, артикул, доп. характеристики и т.д.

2. Нужно сделать скрипт по размещению доп. характеристик для расширенного поиска chasi5.ru

Полное ТЗ дам в скайпе

Срок: 2 день.

Бюджет 3000 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

указывайте при ответе:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Скайп для связи голосом ( обязательно )

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10 лет назад
IgorBrayt
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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