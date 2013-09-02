Парсер товара и скрипт размещения

Требуется перенести сайт www.otrum.com.ua на новый шаблон http://template-joomla.ru/shablony-themeforest/item/397-tf-diachron
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно спарсить товар с сайта swissvip.ru на nakupila.ru ( движок webasyst )
должно спарситься описание, фото, артикул, доп. характеристики и т.д.
2. Нужно сделать скрипт по размещению доп. характеристик для расширенного поиска chasi5.ru
Полное ТЗ дам в скайпе
Срок: 2 день.
Бюджет 3000 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
указывайте при ответе:
1. Кол-во подобных реализованных проектов
2. Скайп для связи голосом ( обязательно )
ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.
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