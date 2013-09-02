Php-кодер

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Требуется php-кодер на постоянную попроектную работу уровня: "Написание внутренней биржи статей", "Написание скрипта-автобекапа для хостингов" и т.п.

Для всех соискателей: обязательно резюме с примерной вилкой цен на выполненные работы.

PHP
10 лет назад
yad0ff
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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