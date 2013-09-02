Доработать сайт на Instant cms

Сделать так чтобы фильтры были отдельной страницей, у которой прописывается title, дискрипшен, кейвородс, H1 и текст внизу. Например, я нахожусь в разделе туфли YSL. Я выбираю желтый цвет в фильтре и попадаю на страницу с ...