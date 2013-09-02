Доработать сайт на Instant cms

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Нужно поцепить на верстку модули Фотографий, Видео, фунцию like и избранное. Допилить остальное по потребности. Поработать с API, доработать самописные модули.

10 лет назад
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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