Разработка сайта на ModX Revo

Всем привет! Необходимо добавить платежную систему в Интернет-магазин на 1С-Битрикс. Это эквайринг от Промсвязьбанка для приема платежей по картам Mastercard и Visa. См. приложенный файл с описанием протокола обмена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать сайт на MODx Revolution
Дизайн готов.
Технические характеристики:
1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и выше, Google Chrome 9 и выше, Opera 10 и выше.
2.Верстка — адаптивная, ширина 1280px: http://placetovote.com/adaptive1280.html. Минимальная ширина 800px (дизайн тоже есть)
3. Язык сайта — русский, украинский, английский
Перечень модулей и сервисов для реализации:
1. Двухуровневое меню
2. Форма обратной связи
3. Новости с рубрикатором
4. Подписка на рассылку новостей только одной рубрики
5. Поиск
6. Лайки на соц. сети
В заявках, пожалуйста, ставте сроки и стоимость работы.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! НУЖЕН ФЛЕШЕР! Есть сайт на joomla, на котором установлен вот такой флеш-плеер: http://www.strangecube.com/audioplay/#download Необходимо сделать, чтобы музыка на сайте медленно затихала при выключении, как здесь: http://www.flashkit.com/tutorials/Audio/Sound_Fa-Agamemno-703/index.php Подробности в личку. Работа срочная!Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать так чтобы фильтры были отдельной страницей, у которой прописывается title, дискрипшен, кейвородс, H1 и текст внизу. Например, я нахожусь в разделе туфли YSL. Я выбираю желтый цвет в фильтре и попадаю на страницу с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Макеты и тех задание в приложение. Прошу назвать четкую цену и сроки, а так же оставить несколько ссылок на выполненные вами блоги на Вордпрессе. Если Киев, возможна личная встреча.Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Правки и доработки по сайту самописанному задание в приложение жду от вас предложенийВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть таблица Woocommerce, которая содержит два вида цены Обычная цена и "Распродажная". Необходимо написать плагин, который после установки, будет выводить Обычную цену одному региону страны, а Распродажную другому региону страны. Все это, я подразумеваю необходимо ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Скрипт на php для wordpress. При обращении скрипт генерирует уникальный url и переадресует на него, например site.ru/url – Где url – уникальный сгенерированный url, важно, url не должен повторятся, при каждом обращении уникальный. Если ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется база магазина на postgres, в ней несколько таблиц. Что необходимо сделать: нужно написать поисковый скрипт на PHP, с удобной веб-мордой, благодаря которому можно было бы: 1. делать выборку продаж и покупателей по определенной стране (просматривать кто/когда/что ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
1.Настроить чпу 2.установить модуль для метаданных Исключаю модуль Joomsef и 404sef.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
требуется специалист для доработки сайта http://rostovorganogold.ru/. Жду предложений о цене и сроках.Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад