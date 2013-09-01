Скрипт выборки покупателей для базы на Postgres

Имеется база магазина на postgres, в ней несколько таблиц.

Что необходимо сделать: нужно написать поисковый скрипт на PHP, с удобной веб-мордой, благодаря которому можно было бы:

1. делать выборку продаж и покупателей по определенной стране (просматривать кто/когда/что покупал).

2. экспортить эту выборку в CSV.

PS: задача довольно простая, из входных данны пользователя — только выбор страны покупателей.

Задача скрипта, выбрать из 3 таблиц в БД данные и вывести в читабельной и удобной форме.