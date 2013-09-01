Скрипт выборки покупателей для базы на Postgres

Важно сделать качественно) как вы будите делать, нас не интересует) Образец работы http://www.gumtree.pl/ либо http://ukrbiz.info/ua/ Дополнительная информация может быть дана в skype
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется база магазина на postgres, в ней несколько таблиц.
Что необходимо сделать: нужно написать поисковый скрипт на PHP, с удобной веб-мордой, благодаря которому можно было бы:
1. делать выборку продаж и покупателей по определенной стране (просматривать кто/когда/что покупал).
2. экспортить эту выборку в CSV.
PS: задача довольно простая, из входных данны пользователя — только выбор страны покупателей.
Задача скрипта, выбрать из 3 таблиц в БД данные и вывести в читабельной и удобной форме.
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