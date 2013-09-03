Сделать Комментарии в блоге Website X5

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$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка110 просмотров
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10 лет назад
AlexB01
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dedree
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Очень ответственный, сделал все в срок и даже в большем объеме чем было в заказе. В дальнейшем буду обращаться только к нему. Рекомендую
+5
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