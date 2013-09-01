Настроить редирект на сайте

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок136 просмотров
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Необходимо настроить редирект на сайте со страниц со слэшем на страницы без слэша.

Сайт на цмс UMI

За какой срок сможете сделать? Какова стоимость?

10 лет назад
q010913
Ирина 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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