Изменить формирование прайса в интернет-магазине

Имеется сайт newbeetle-club.ru Небольшое демо нового сайта estas.ru Требование: Перенести сайт на Joomla 2.5 (3.0) Сверстать шаблон под джумлу форум галерею Запрограммировать функционал сайта Написать недостающие модули Перенести форум (120к сообщений и 10к пользователей) Интегрировать форум в новый сайт на новом движке форума Задача Сдать ...
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В магазине на шопцмс требуется изменить существующие настройки формирования прайс-листа.
Подробности: yadi.sk/d/1co3CKP78ZDTl
Сроки - пара дней.
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