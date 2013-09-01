Доработка форм и бизнес-логики системы ServiceDesk

Надо сделать проект недвижимости. Проект содержит: регистрацию пользователей, публикация объектов недвижимости (которые далее будут выводится виде меток на Google Map) В админ части надо реализовать выделение полигонов для карты. Что бы выделать города, районы. ~ Визуальное оформление будет ...