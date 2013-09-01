Имеется сайт newbeetle-club.ru Небольшое демо нового сайта estas.ru Требование: Перенести сайт на Joomla 2.5 (3.0) Сверстать шаблон под джумлу форум галерею Запрограммировать функционал сайта Написать недостающие модули Перенести форум (120к сообщений и 10к пользователей) Интегрировать форум в новый сайт на новом движке форума Задача Сдать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима доработка форм и бизнес-логики системы ServiceDesk, работающей на движке http://www.intraservice.ru под Windows Server 2008.
Документация - http://www.intraservice.ru/site/files/SysAdminGuide_IS4_22.pdf
Исходники имеются.
Кандидатам вышлю подробное ТЗ.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить редирект на сайте со страниц со слэшем на страницы без слэша. Сайт на цмс UMI За какой срок сможете сделать? Какова стоимость?Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется корректировка дизайна шапки сайта - дизайн отрисован, psd вышлю. Поставить счетчики статистики яндекс метрика и гугл аналитик Корректировка навигационного меню – верхнее меню закрепить с боку на главной странице и страницы консультации, под ним меняющийся рекламный ...Завершен10 лет назад
Надо сделать проект недвижимости. Проект содержит: регистрацию пользователей, публикация объектов недвижимости (которые далее будут выводится виде меток на Google Map) В админ части надо реализовать выделение полигонов для карты. Что бы выделать города, районы. ~ Визуальное оформление будет ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Всем привет, нужно натянуть готовую верстку на интернет-магазин Битрикс. Оставляйте заявки, с выбранным исполнителем свяжусь самВеб-программирование13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется вылечить и настроить сайт http://vse-skazki.ru/ Вылечить: Сайт подвергся массированному заражению (пример заражения - http://u.to/CHphBA, вирус однотипный), требуется полностью его очистить (ява скрипты) без потери функционала сайта. Внимание, сейчас сайт работает в усечённом виде, заражённая копия лежит ...Завершен10 лет назад
- $250
Нужен программист для доработки функционала сайта на MODX. Нужно будет также внести некоторые правки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $32
В магазине на шопцмс требуется изменить существующие настройки формирования прайс-листа. Подробности: yadi.sk/d/1co3CKP78ZDTl Сроки - пара дней.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать поиск по двух таблицах в базе данных Например: из таблицы " katalog " вывести в левый div-блок из таблицы " super " вывести в правый div-блок В обеих таблицах данные одинаковые только названия ...Завершен10 лет назад
Сайт на движке Joomla. Нужно создать интуитивно понятный личный кабинет + форму для ведения дневников. По типу сайта http://www.diets.ru/. Указывайте сумму и приблизительные сроки. Примеры подобной работы обязательны.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад