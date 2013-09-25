В магазин Bitrix добавить платежную систему

$100
Веб-программированиеЗавершен8 заявок183 просмотра
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Всем привет!

Необходимо добавить платежную систему в Интернет-магазин на 1С-Битрикс.

Это эквайринг от Промсвязьбанка для приема платежей по картам Mastercard и Visa.

См. приложенный файл с описанием протокола обмена.

10 лет назад
Shvedspb
Андрей 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dargin
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
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