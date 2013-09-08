Плагин (Wordpress) Woocommerce GeoIP

Есть таблица Woocommerce, которая содержит два вида цены Обычная цена и "Распродажная". Необходимо написать плагин, который после установки, будет выводить Обычную цену одному региону страны, а Распродажную другому региону страны. Все это, я подразумеваю необходимо сделать, через GeoIP. Естественно, можно использовать IpGeoBase, говорят даже лучше.