Плагин (Wordpress) Woocommerce GeoIP

Веб-программированиеЗавершен1 заявка137 просмотров
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Есть таблица Woocommerce, которая содержит два вида цены Обычная цена и "Распродажная". Необходимо написать плагин, который после установки, будет выводить Обычную цену одному региону страны, а Распродажную другому региону страны. Все это, я подразумеваю необходимо сделать, через GeoIP. Естественно, можно использовать IpGeoBase, говорят даже лучше.

WordPressWooCommerce
10 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
avrphp
Артур 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов(-1)
10 лет назад
$150
3 дня
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