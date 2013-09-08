Плагин (Wordpress) Woocommerce GeoIP

Всем привет! Необходимо добавить платежную систему в Интернет-магазин на 1С-Битрикс. Это эквайринг от Промсвязьбанка для приема платежей по картам Mastercard и Visa. См. приложенный файл с описанием протокола обмена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть таблица Woocommerce, которая содержит два вида цены Обычная цена и "Распродажная". Необходимо написать плагин, который после установки, будет выводить Обычную цену одному региону страны, а Распродажную другому региону страны. Все это, я подразумеваю необходимо сделать, через GeoIP. Естественно, можно использовать IpGeoBase, говорят даже лучше.
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