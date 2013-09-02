PHP - программист

Для постоянного сотрудничества на удалённой основе требуется веб-программист с опытом работы от года. ЗП — 30 000 рублей.

Технологии, которые нужно знать:

PHP – curl, gd, ООП, читать чужие коды

MySql – понимать чем отличается LEFT JOIN от JOIN, писать запросы на выборки сразу из нескольких таблиц, проектировать таблицы

HTML/CSS – уметь верстать на div

JQuery/Ajax – уметь писать обработчики аякс запросов, подключать готовые jquery плагины, знать как обращаться к селекторам

9 часов в день. Присылайте примеры работ и коды.