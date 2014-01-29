Перенос сайта Joomla на новый шаблон

Есть свеженький сайт - необходимо сделать его мобильную версию. Несколько станиц с объектами недвижимости - street retail Пишите предложения с указанием срока и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перенести сайт www.otrum.com.ua на новый шаблон
http://template-joomla.ru/shablony-themeforest/item/397-tf-diachron
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