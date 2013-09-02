Вёрстка сайта

В финале проект предполагает базу фотографий с открытым апи и сайт с выводом по поиску, интерфейсом подгрузки новых фотографий пользователями, лайтбоксом для сбора фотогалерей, конкурсами. Первоначальная версия на самописном движке, но мы готовы обсуждать вариант ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет сайта в формате psd
на данный момент существует дилемма - вёрстка под битрикс или другая платформа. поэтому интересуют 2 варианта выполнения работы:
1. цена и сроки если будет верстаться под битрикс
2. цена и сроки для другой платформы (указать, какой)
ВНИМАНИЕ! без указания сроков и стоимости обоих вариантов заявки рассматриваться НЕ БУДУТ!
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