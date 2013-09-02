Вёрстка сайта

Есть макет сайта в формате psd

на данный момент существует дилемма - вёрстка под битрикс или другая платформа. поэтому интересуют 2 варианта выполнения работы:

1. цена и сроки если будет верстаться под битрикс

2. цена и сроки для другой платформы (указать, какой)

ВНИМАНИЕ! без указания сроков и стоимости обоих вариантов заявки рассматриваться НЕ БУДУТ!