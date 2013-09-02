Здравствуйте, нужен парсер для парсинга резюме:

Берем к примеру этот фильтр

http://bit.ly/135mDFO

и парсим все резюме

Проблема только в том, что работодатель может бесплатно открыть только 5 резюме, в парсинге должна быть авторизация через предоставленный список аккаунтов, возможно еще прокся..

Может у кого-то уже есть готовый?

более подробно в ЛС!