Сделать интерфейсы к БД и написать SQL-запрос

Веб-программированиеЗавершен1 заявка145 просмотров
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Требования: mySQL, PHP, Bootstrap, jQuery.

Сделать набор интерфейсов к БД и функцию создания массива (результат основного запроса).

Во вложении файл с ТЗ.

Описание таблиц БД.

Описание страниц и интерфейса работы с БД.

3 заполненные таблицы: A, B, C.

8 блоков интерфейса согласно данным в таблицах.

Вид результата функции согласно данным в таблицах.

10 лет назад
Alega
Олег 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
nikolas6749
Николай 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$150
3 дня
С Николаем продолжили сотрудничество и реализовали следующие этапы проекта.
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