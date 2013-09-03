Разработка web-интерфейса

Необходимо разработать web-интерфейс. Предварительное описание проекта во вложениях.

Реализация с использованием MySql (Сервер есть).

От Вас - сроки, цена, технологии на которых будет реализация и обоснование их выбора.

Возможно рассмотрение варианта реализации проекта на основе CMS.

При успешной реализации - дальнейшее сотрудничество по развитию проекта, а также создание нового.

Обязательно заключение договора, предоставление всех исходных кодов с комментариями по итогам работы.