Исправить ошибки сайта на YII

1. Изменить страницу http://www.lynix.ru/MoneyFound/history http://prntscr.com/1nvy0x Согласно скриншота http://prntscr.com/1nw60t

На все виды пополнения счета "webmoney, промо-код, пополнение за эконом заказ" добавить к статистике в строку пополнения "пополнение за размещение статьи вебмастером" добавить в строке к сумме знак "+" строку выделить цветом #98fb98

На все виды покупки "Кредит, вывод средств, оплата за размещение статьи на площадке вебмастера" добавить к сумме знак "-" строку выделить цветом #ffc0cb

2. Шапку страницы http://www.lynix.ru/order/* сделать анологично странице http://www.lynix.ru/node/* согласно скриншота http://prntscr.com/1nwd3s

3. При скрытой левой колонке, выводить статистику согласно скриншота http://prntscr.com/1nwh0p

4. Поставить на левое меню маркеры на родительские и дочернии ссылки согласно скриншота http://prntscr.com/1nwksk

5. Реализовать, при клике на родительскую ссылку раздвижной эффект как это реализовано на клавишах меню.

Опыт работы с репозитарием https://bitbucket.org/