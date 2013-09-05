Сделать функционал для формы

Нужен веб-программист с навыками: 1. Верстки (HTML, CSS) 2. Работы с популярными движками (Joomla, Wordpress, OpenCart) 3. Создания CMS с нуля или разработкой скриптов на PHP, Javascript. 4. Опыт работы с Jquery и плагинами. Требования: * Желание учится * Ответственно ставиться ...
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Форма уже сверстана - скриншот в прикрепленном файле - должна собирать введенные данные в базу данных вордпресс. Т.е. нужно будет создать отдельную таблицу под эту форму.
Введенные данные должны собираться в базу данных и отображаться в админке в разделе Diabetic Submissions.
В этом разделе должна быть таблица с колонками из формы.
Все поля обязательные и при вводе курсора в поле, текст должен исчезать. Проверка полей формы:
- First Name - только буквы
- Last Name - только буквы
- Shipping Address
- City
- State
- Zip Code
- Phone - только цифры
- Insurance Provider
- Date of Birth - в формате DD/MM/YYYY. Должно заполняться как здесь для поля Credit Card Number http://jquery.bassistance.de/validate/demo/marketo/step2.htm
- Email - проверка, чтобы был введен емейл
Все поля текстовые, кроме поля Insurance Provider - там будет выпадающий список с провайдерами. На данный момент будет 4 провайдера. В таблице в админке нужно будет показывать из выбранного из списка.
Поля должны быть валидными. Если данные в поле не введены или введены неверно, то поле должно подсвечиваться красным бордером, как в этом примере http://jquery.bassistance.de/validate/demo/marketo/step2.htm
Еще - в админке должна быть возможность генерировать csv файл со всеми данными за все время и за период с и до определенной даты.
Сроки выполнения 2-3 дня
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