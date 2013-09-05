Сделать функционал для формы

Форма уже сверстана - скриншот в прикрепленном файле - должна собирать введенные данные в базу данных вордпресс. Т.е. нужно будет создать отдельную таблицу под эту форму.

Введенные данные должны собираться в базу данных и отображаться в админке в разделе Diabetic Submissions.

В этом разделе должна быть таблица с колонками из формы.

Все поля обязательные и при вводе курсора в поле, текст должен исчезать. Проверка полей формы:

- First Name - только буквы

- Last Name - только буквы

- Shipping Address

- City

- State

- Zip Code

- Phone - только цифры

- Insurance Provider

- Date of Birth - в формате DD/MM/YYYY. Должно заполняться как здесь для поля Credit Card Number http://jquery.bassistance.de/validate/demo/marketo/step2.htm

- Email - проверка, чтобы был введен емейл

Все поля текстовые, кроме поля Insurance Provider - там будет выпадающий список с провайдерами. На данный момент будет 4 провайдера. В таблице в админке нужно будет показывать из выбранного из списка.

Поля должны быть валидными. Если данные в поле не введены или введены неверно, то поле должно подсвечиваться красным бордером, как в этом примере http://jquery.bassistance.de/validate/demo/marketo/step2.htm

Еще - в админке должна быть возможность генерировать csv файл со всеми данными за все время и за период с и до определенной даты.

Сроки выполнения 2-3 дня