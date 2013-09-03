Менеджер по CPA партнеркам

Необходимо разработать web-интерфейс. Предварительное описание проекта во вложениях. Реализация с использованием MySql (Сервер есть). От Вас - сроки, цена, технологии на которых будет реализация и обоснование их выбора. Возможно рассмотрение варианта реализации проекта на основе CMS. При успешной реализации ...