Менеджер по CPA партнеркам

Требуется человек – на постоянно возникающие задачи по доработке сайтов или разработке модулей, который будет оперативно их решать на Astra CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Ищу человек для работы с агрегатами партнерок. Что требуется:
1. Провести анализ партнерок, где региструремся где нет.
2. Составить список необходимых материалов(копирайтеры и дизайнеры за отдельный бюджет)
3. Регистрация и работа с ними.
Ищу человека с опытом.
Мотивация: оклад + бонусы(обсуждаются)
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