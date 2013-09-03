Аудио-плеер на JavaScript

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки92 просмотра
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Нужно написать аудио-плеер на JavaScript. Необходимо что бы проигрывал mp3, youtube и был легко встраиваемый в сайт. Пример можно взять отсюда freemp3.fm, можно так же оттуда его «выпилить» и натянуть мой дизайн. Все нюансы в личной переписке.

Javascript
10 лет назад
Net_Prosto
Сергей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад