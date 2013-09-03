Необходимо сделать тех. часть одностраничника

Создать flash калькулятор\форму заказа с приятным дизайном (своего нет). 1) Подгружаем товары \ текстуры (фото) с сайта (xml , csv) 2) Заполняем форму (по смыслу что то вроде таблицы фиксированной ширины) 3) Загружаем результаты работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Мне необходим человек, который выполнит некоторые технические детали на нашем сайте: klutchwheels.ru.
Сейчас там загружена просто верстка. Нужно прописать несколько небольших скриптов. Все необходимые доступы будут предоставлены. Подробности в ТЗ.
Оплата по договоренности (карта, безнал, Киви и т.д.). Пишите свои контакты, сроки и стоимость работы.
Нужно достаточно срочно.
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