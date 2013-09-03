Необходимо сделать тех. часть одностраничника

Добрый день.

Мне необходим человек, который выполнит некоторые технические детали на нашем сайте: klutchwheels.ru.

Сейчас там загружена просто верстка. Нужно прописать несколько небольших скриптов. Все необходимые доступы будут предоставлены. Подробности в ТЗ.

Оплата по договоренности (карта, безнал, Киви и т.д.). Пишите свои контакты, сроки и стоимость работы.

Нужно достаточно срочно.