Скрипт, который собирает информацию с сайтов.

Надо написать скрипт, который будет раз в день "ходить" по сайтам-каталогам (3-4шт, сайты будут указаны) и собирать размещенную в прямом доступе информацию (название компании, тел, адрес, веб, описание) и создавать xml-файлы с этой инфой.

Например, есть каталог свадебных салонов http://svadba.com.ru/katalog.php?id=1

скрипт зашел на эту страницу и собрал в XML-файл (или текстовый файл) всю размещенную (название, адрес, тел, описание, урл) информацию по этой рубрике.

И так раз в день или раз в неделю по 3-4 сайтам пройтись и собрать инфу в файлы. Важно - автономность. Ну или чтобы была админка, а там кнопа - собрать инфу.