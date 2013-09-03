Скрипт, который собирает информацию с сайтов.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки204 просмотра
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Надо написать скрипт, который будет раз в день "ходить" по сайтам-каталогам (3-4шт, сайты будут указаны) и собирать размещенную в прямом доступе информацию (название компании, тел, адрес, веб, описание) и создавать xml-файлы с этой инфой.

Например, есть каталог свадебных салонов http://svadba.com.ru/katalog.php?id=1

скрипт зашел на эту страницу и собрал в XML-файл (или текстовый файл) всю размещенную (название, адрес, тел, описание, урл) информацию по этой рубрике.

И так раз в день или раз в неделю по 3-4 сайтам пройтись и собрать инфу в файлы. Важно - автономность. Ну или чтобы была админка, а там кнопа - собрать инфу.

10 лет назад
Kurgaev
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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