Накрутить голосование в базе данных DLE

Мне нужно подправить голосование в базе данных движка дле. Сейчас на сайте три активных голосования с тремя вариантами ответов - проголосовало всего 16 человек - а мне нужно, чтобы проголосовавших было около 500 , но чтобы соотношение по голосованию было такое как сейчас. Сколько это будет стоить сделать?