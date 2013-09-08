Накрутить голосование в базе данных DLE

Веб-программированиеЗавершен6 заявок166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужно подправить голосование в базе данных движка дле. Сейчас на сайте три активных голосования с тремя вариантами ответов - проголосовало всего 16 человек - а мне нужно, чтобы проголосовавших было около 500 , но чтобы соотношение по голосованию было такое как сейчас. Сколько это будет стоить сделать?

10 лет назад
mozgaromalux
Алексей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Сделано все быстро и в срок, обращаюсь не в первый раз буду обращаться и далее. Рекомендую как отвественного исполнителя.
Полное ТЗ предоставленно заказчиком в установленный срок. На время реализации постоянно был на связи. Оплата сразу после принятия работы. В очередной раз только положительные эмоции, буду рад повторному сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Доработки для сайта по ТЗ

    Для сайта http://topdress.org.ua/ реализовать ряд доработок по ТЗ (прикрепил). Сайт на OpenCart, Version 1.5.3.1. Указывайте, пожалуйста, сразу цену за проект или за час работы и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработки проекта по отбору доноров для SEO целей

    $240

    Требуется програмист на Yii Framework. Для доработки проекта по отбору доноров для SEO целей. От вас нужен только интерфейс, все парсеры есть в наличии. Опыт разработки на PHP, Yii, AJAX от полугода. Удобочитаемый код с необходимыми ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт, который собирает информацию с сайтов.

    Надо написать скрипт, который будет раз в день "ходить" по сайтам-каталогам (3-4шт, сайты будут указаны) и собирать размещенную в прямом доступе информацию (название компании, тел, адрес, веб, описание) и создавать xml-файлы с этой инфой. Например, есть ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер сайта

    Здравствуйте! Требуеться написать парсер http://entuziast-spares.ru/buy-spares/husqvarna/zapchasti-dlya-benzinovoj-tehniki-husqvarna/zapchasti-dlya-benzinovyh-gazonokosilok-husqvarna/zapchasti-dlya-benzinovoj-gazonokosilki-husqvarna-db51/detalirovka-dlya-benzinovoj-gazonokosilki-husqvarna-db51/ чтоб парсил 1. номер на деталировке 2. АРТИКУЛ 3. описание 4. Цену заносил в базу данных создавал данные. Вопросы. 1. Таблицу сами создаете куда все данные будут сохраняться 2. если идет совпадение по айди - идет принудиловка на все позиции ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Flash меню

    Необходимо доработать имеющееся флеш-меню 3д формы: - изменить поведение при прокрутке; - убрать зазоры; - протестировать; В ответах указывайте приблизительные сроки и цену.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо сделать тех. часть одностраничника

    $50

    Добрый день. Мне необходим человек, который выполнит некоторые технические детали на нашем сайте: klutchwheels.ru. Сейчас там загружена просто верстка. Нужно прописать несколько небольших скриптов. Все необходимые доступы будут предоставлены. Подробности в ТЗ. Оплата по договоренности (карта, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработчик Nod.js на постоянную работу

    $2500

    Всем привет, ищем опытного и ответственного разработчика для создания и поддержки игрового приложения. Обязанности: - разработка и поддержка backend игрового приложения для социальных сетей. Требования: - желателен опыт разработки приложений для социальных сетей (VK, Facebook); - отличное знание Node.js; - понимание ООП ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад