Доработки проекта по отбору доноров для SEO целей

$240
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка83 просмотра
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Требуется програмист на Yii Framework.

Для доработки проекта по отбору доноров для SEO целей.

От вас нужен только интерфейс, все парсеры есть в наличии.

Опыт разработки на PHP, Yii, AJAX от полугода.

Удобочитаемый код с необходимыми комментариями.

На данный момент есть основные контроллеры, модели. Код в стиле Yii, комментарии присутсвуют.

Предыдущий исполнитель оставил разработку из-за нехватки времени на основном месте работы.

Данный проект также является ключем к следующему проекту – CRM для SEO целей. Плюс периодические дополнения в отборе доноров.

Бюджет 7500р.

Ссылка на ТЗ https://docs.google.com/document/d/1caybXqGFpEoe8MxK39ihNQyO-xcxgy4CmdQCp8B3yz4/edit?pli=1#

10 лет назад
vilak
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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