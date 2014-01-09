Доработки для сайта по ТЗ

Веб-программированиеЗавершен3 заявки160 просмотров
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Для сайта http://topdress.org.ua/ реализовать ряд доработок по ТЗ (прикрепил). Сайт на OpenCart, Version 1.5.3.1.

Указывайте, пожалуйста, сразу цену за проект или за час работы и сроки.

10 лет назад
maXtoniK
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
webweb09
Алексей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$45
2 дня
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