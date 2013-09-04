Собрать сайт на Wordpress

$330
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок319 просмотров
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Нужно собрать сайт на wordpress.

что нужно сделать:

1)Верстка из psd в wordpress

2)Модуль слайдера для главной страницы

3)Модуль всплывающего окна

4)Разработать плагин на основе пользователей wordpress с возможностями:

- оплаты через робокассу

- автоматические email-уведомления пользователям системы

- ручная рассылка email пользователями системы

- страница в админ-панели с возможностью отслеживания оплаты

Бюджет - до 10000 рублей

WordPressСайт на WordPress
10 лет назад
Zonovdim
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад