Доработка плагина jQuery

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

плагин умеет строить деревья, где в основе узла один человек, а нужно чтобы было два человека мама и папа.

нужно либо этот доработать либо использовать другой, либо написать свой с нуля.

В приложенном файле наработки.

Нужен человек который 100% сможет решить данную задачу.

От вас цена и сроки. Интересует цена в первую очередь.

jQuery
10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)