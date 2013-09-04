Доработка плагина jQuery

Добрый день.

плагин умеет строить деревья, где в основе узла один человек, а нужно чтобы было два человека мама и папа.

нужно либо этот доработать либо использовать другой, либо написать свой с нуля.

В приложенном файле наработки.

Нужен человек который 100% сможет решить данную задачу.

От вас цена и сроки. Интересует цена в первую очередь.