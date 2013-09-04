Требуется написать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Задание: требуется написать скрипт.

На сайте (cms-joomla) необходимо сделать опцию по сдаче экзаменационных билетов по аналогии сайта http://gunexam.ru/tests/

В заявке присылайте сроки, цены, примеры своих работ.

10 лет назад
sledopytsu
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад