Разработка корпоративного сайта на Drupal

$500
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок135 просмотров
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В поисках специалиста по Drupal для разработки сайта на данной CMS.

Обязательно опыт работы от 2 лет + портфолио.

Связь в течении рабочего дня по скайпу.

Drupal
10 лет назад
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
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