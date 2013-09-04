Написать компонент для Joomla 1.5

Всем добрый день!

Задача: написать (с нуля или на основе какого то готового файлового каталога) компонент для проведения конкурса литературных произведений. В приложении к проекту есть краткое ТЗ, которое описывает суть компонента. Чуть позже будет более подробное техническое задание. В ТЗ упоминается интеграция компонента с форумом (т.е. при добавлении конкурсной работы автоматический создается тема в форуме) - форум на основе компонента kunena.

Интересует примерная оценка стоимости работ по созданию программной части компонента. А так же интересует долгосрочное сотрудничество.