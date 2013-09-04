Работа для знающих xenforo

Реньше на xenforo 1.1.5 я путём не сложных манипуляций делал так что бы внутри категории(Дерево узлов) создавал дочернию категорию и внутри дочерний категории ещё дочернии категории с разделами, вообщем получалось типо так http://easycaptures.com/fs/uploaded/745/8911738323.png

а на главной так http://easycaptures.com/fs/uploaded/745/6654217535.png

после обновления стало так http://easycaptures.com/fs/uploaded/745/5153374812.png

Нужно вернуть как было.