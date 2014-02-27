Написать парсер.

Веб-программированиеЗавершен6 заявок180 просмотров
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Необходимо по заданным однотипным URL получать список товаров (Имя, Цена, URL, URL картинки, описание товара).

Пример URL:http://list.taobao.com/itemlist/jiaju.htm?q=&ex_q=&isprepay=1&olu=yes&atype=b&cat=50097252&s=0&style=grid&path=50097251-50097252&viewIndex=7&isnew=2&yp4p_page=0&smc=1&commend=all&smc=1&rr=1&pcat=jiajsy#ListView%22

В полученной информации имя товара и описание необходимо перевести на русский через Google Translate API

Полученные товары необходимо поместить в БД MySQL.

Необходимые поля (Имя, Цена, URL, URL картинки, описание товара).

Парсер должен работать как сервис на вход которого задаем URL либо массив URL.

Языки PHP или Python

10 лет назад
pheonix-ss
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
cliker
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
10 лет назад
$100
3 дня
Все работает!
Приятно сотрудничать с Александром.
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