PHP, yii программист

$1300
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок179 просмотров
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Нужен программист, для работы над стартапами.

Требования - опыт работы с php, mysql, yii.

Понимание MVC/ООП

Html/js, css, bootstrap

Присутствие в онлайн каждый день (по времени не отслеживаем, важно чтобы был на связи и результат работы) ЗП $1000-1500 +бонусы

PHP
10 лет назад
voizzzzzz
Борис 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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