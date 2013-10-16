Веб-сервис на Bootstrap

Веб-программированиеЗавершен5 заявок156 просмотров
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На PHP с использованием для фронтенда фреймворк Bootstrap (шаблон предоставляется) необходимо разработать небольшой веб-сервис, в который зарегистрированные пользователи смогут загружать свои твиттер-аккаунты, а система будет по мере добавления аккаунтов их разблокировать. Все механизмы авторизации, разблокирования и т.п. технических моментов будут переданы исполнителю. Общий алгоритм работы системы в виде блок-схемы вместе с подробным ТЗ так же будет направлен исполнителю подходящему под требования.

Исполнитель должен иметь опыт работы с Bootstrap и хорошо знать PHP.

Bootstrap
10 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$500
7 дней
Работой Ивана доволен на все 100%! Рекомендую!
Все ок
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