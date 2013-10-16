Веб-сервис на Bootstrap

Реньше на xenforo 1.1.5 я путём не сложных манипуляций делал так что бы внутри категории(Дерево узлов) создавал дочернию категорию и внутри дочерний категории ещё дочернии категории с разделами, вообщем получалось типо так http://easycaptures.com/fs/uploaded/745/8911738323.png а на главной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На PHP с использованием для фронтенда фреймворк Bootstrap (шаблон предоставляется) необходимо разработать небольшой веб-сервис, в который зарегистрированные пользователи смогут загружать свои твиттер-аккаунты, а система будет по мере добавления аккаунтов их разблокировать. Все механизмы авторизации, разблокирования и т.п. технических моментов будут переданы исполнителю. Общий алгоритм работы системы в виде блок-схемы вместе с подробным ТЗ так же будет направлен исполнителю подходящему под требования.
Исполнитель должен иметь опыт работы с Bootstrap и хорошо знать PHP.
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